Главное о коронавирусе на 2 ноября: отмена крестного хода в Казани, смертность в Чехии

Фото: Олег Тихонов

Где больше нарушений? У нас в клубах



За последние сутки в Татарстане подтвердились 44 новых случая коронавируса, Всего на 2 ноября в Татарстане зарегистрировано 8 506 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 7 576 человек, в том числе 44 за минувшие сутки. Умерли 110 человек.

54-летний житель Нижнекамска Дмитрий Ермолаев рассказал, как переболел коронавирусом: мужчина соблюдал все правила безопасности, но все равно заболел. У него была высокая температура, компьютерная томография показала двухстороннюю пневмонию второй степени тяжести. Пациента доставили в госпиталь Нижнекамской ЦРМБ. Сейчас он дома, делает зарядку и дыхательную гимнастику.

В Челнах скорая зафиксировала максимальное количество вызовов за минувшие сутки — 917. Это рекордный показатель.

Фото: nabchelny.ru

Мэр Челнов Наиль Магдеев из-за распространения коронавируса поручил не проводить массовые культурные и спортивные мероприятия. «Все соревнования, концерты и сборы подождут до лучших времен», — сказал мэр.

Митрополит Феофан отменил крестный ход, ежегодно проходящий в Казани 4 ноября. В этом году он проходить не будет из-за пандемии коронавируса.

С начала октября в Казани выявили более 25,7 тыс. пассажиров без масок. 596 пассажирам отказали в транспортных услугах, потому что у них не оказалось масок. Без масок были и 104 кондуктора. 28 из них лишили премии, 55 сотрудникам объявили выговоры, остальным сделали замечания.

В Казани с середины лета полиция выявила в кафе и клубах 3,4 тысячи административных нарушений. Среди них около 2,5 тысячи нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Услуги кальяна предоставляли более 70 ресторанов, баров, кафе, в том числе — 10 повторно. В целом привлекли к ответственности 390 должностных лиц, 415 ИП и 52 юрлица.

Фото Максима Платонова

Президент за удаленку



За последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 360 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 655 038 человек, а выздоровевших — до 1 236 033 человек.



Зафиксировано 238 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 28 473 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 61,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 512 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 393,6 тыс. человек.

Общественники предложили возмещать гражданам затраты на платный тест на коронавирус. Эти расходы мог бы взять на себя Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что подавляющее число людей и даже врачей неверно трактуют понятие «коллективный иммунитет» применительно к COVID-19. В отношении коронавируса «коллективный иммунитет» подразумевает «вырождение COVID-19 в ОРЗ», заметил Мясников.

Фото minzdrav.gov.ru

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что коронавирус радикально не изменит жизнь людей, но оставит свой отпечаток. В пример он привел то, что уже сейчас мы с осторожностью подаем руку.

Президент России Владимир Путин рассказал о преимуществах работы на удаленке и признался, что привык к такому режиму. По словам президента, такой режим работы позволяет не отрывать собеседников от текущей работы и собрать максимальное количество заинтересованных лиц.

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказал, что пандемия коронавируса неожиданно положительно повлияла на поведение россиян в экологическом плане. По его словам, закрытые границы привели к тому, что люди стали больше заботиться о «своем кусочке земли». Он отметил и негативное влияние пандемии — огромный объем мусора в виде одноразовых масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок.

Фото Максима Платонова

Пятиуровневая система дистанцирования в Корее



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 46 509 820 человек, 1 200 366 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (9 207 364). На второй строчке — Индия (8 229 313), на третьей — Бразилия (5 545 705). Россия на четвертом месте (1 624 648), на пятом — Франция (1 458 999).



Больше всего смертей зафиксировано в США (230 996). За ними следуют Бразилия (160 074), Индия (122 607), Мексика (91 895) и Великобритания (46 807).



Антитела к коронавирусу нового типа могут сохраняться в организме переболевшего инфекцией до пяти месяцев. К таким выводам пришли специалисты из американского медицинского центра Маунт Синай (штат Нью-Йорк).

В Германии из-за ситуации с коронавирусом сегодня вступают в силу новые карантинные меры. Они будут не такими жесткими, как весной. Меры предполагают закрытие театров, фитнес-клубов, ограничение контактов, туристических поездок, заведения общепита работают только на вынос или через сервис доставки, при этом школы и детские сады остаются открытыми, продолжат работу парикмахерские, магазины (с ограничением числа посетителей). Режим локдауна будет длиться до конца этого месяца.



Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру. В Чехии этот показатель составляет 11,02, в Андорре — 7,88. При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека.

Фото instagram.com/kensingtonroyal

Герцог Кембриджский принц Уильям перенес вызываемое коронавирусом заболевание в апреле этого года, однако решил не афишировать эту информацию. 38-летний принц заразился после того, как заболел его отец, принц Чарльз и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Британские власти введут на месяц общенациональный карантин: по всей стране закроют пабы, рестораны и магазины. На встречи проживающих отдельно людей будет введен запрет. Такие меры введут с 5 ноября, карантин продлится до 2 декабря.

Исследования ученых из КНР показали, что люди, которые носят очки, значительно реже заражаются коронавирусом. В Китае ситуация стала очевидной благодаря тому, что более 80% людей с нарушениями зрения предпочитают очки контактным линзам.

Правительство Республики Корея приняло решение внести изменения в нынешнюю трехуровневую схему социального дистанцирования, добавив в нее два дополнительных уровня с целью более эффективного противодействия пандемии коронавирусной инфекции. Новая градация состоит из уровней 1; 1,5; 2; 2,5 и 3. При принятии решений о повышении уровня будут применяться более строгие критерии, а решения по каждому региону будут приниматься индивидуально. Новая схема вступит в силу 7 ноября.

По меньшей мере 11 граждан России умерли в результате заражения коронавирусом нового типа в Турции. Об этом сообщила пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.

Маргарита Головатенко