Главное о коронавирусе на 2 ноября: отмена крестного хода в Казани, смертность в Чехии
Где больше нарушений? У нас в клубах
За последние сутки в Татарстане подтвердились 44 новых случая коронавируса, Всего на 2 ноября в Татарстане зарегистрировано 8 506 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 7 576 человек, в том числе 44 за минувшие сутки. Умерли 110 человек.
- 54-летний житель Нижнекамска Дмитрий Ермолаев рассказал, как переболел коронавирусом: мужчина соблюдал все правила безопасности, но все равно заболел. У него была высокая температура, компьютерная томография показала двухстороннюю пневмонию второй степени тяжести. Пациента доставили в госпиталь Нижнекамской ЦРМБ. Сейчас он дома, делает зарядку и дыхательную гимнастику.
- В Челнах скорая зафиксировала максимальное количество вызовов за минувшие сутки — 917. Это рекордный показатель.
- Мэр Челнов Наиль Магдеев из-за распространения коронавируса поручил не проводить массовые культурные и спортивные мероприятия. «Все соревнования, концерты и сборы подождут до лучших времен», — сказал мэр.
- Митрополит Феофан отменил крестный ход, ежегодно проходящий в Казани 4 ноября. В этом году он проходить не будет из-за пандемии коронавируса.
- С начала октября в Казани выявили более 25,7 тыс. пассажиров без масок. 596 пассажирам отказали в транспортных услугах, потому что у них не оказалось масок. Без масок были и 104 кондуктора. 28 из них лишили премии, 55 сотрудникам объявили выговоры, остальным сделали замечания.
- В Казани с середины лета полиция выявила в кафе и клубах 3,4 тысячи административных нарушений. Среди них около 2,5 тысячи нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Услуги кальяна предоставляли более 70 ресторанов, баров, кафе, в том числе — 10 повторно. В целом привлекли к ответственности 390 должностных лиц, 415 ИП и 52 юрлица.
Президент за удаленку
За последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 360 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 655 038 человек, а выздоровевших — до 1 236 033 человек.
Зафиксировано 238 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 28 473 человека.
В России на сегодняшний день проведено более 61,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 512 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 393,6 тыс. человек.
- Общественники предложили возмещать гражданам затраты на платный тест на коронавирус. Эти расходы мог бы взять на себя Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).
- Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что подавляющее число людей и даже врачей неверно трактуют понятие «коллективный иммунитет» применительно к COVID-19. В отношении коронавируса «коллективный иммунитет» подразумевает «вырождение COVID-19 в ОРЗ», заметил Мясников.
- Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что коронавирус радикально не изменит жизнь людей, но оставит свой отпечаток. В пример он привел то, что уже сейчас мы с осторожностью подаем руку.
- Президент России Владимир Путин рассказал о преимуществах работы на удаленке и признался, что привык к такому режиму. По словам президента, такой режим работы позволяет не отрывать собеседников от текущей работы и собрать максимальное количество заинтересованных лиц.
- Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказал, что пандемия коронавируса неожиданно положительно повлияла на поведение россиян в экологическом плане. По его словам, закрытые границы привели к тому, что люди стали больше заботиться о «своем кусочке земли». Он отметил и негативное влияние пандемии — огромный объем мусора в виде одноразовых масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок.
Пятиуровневая система дистанцирования в Корее
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 46 509 820 человек, 1 200 366 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (9 207 364). На второй строчке — Индия (8 229 313), на третьей — Бразилия (5 545 705). Россия на четвертом месте (1 624 648), на пятом — Франция (1 458 999).
Больше всего смертей зафиксировано в США (230 996). За ними следуют Бразилия (160 074), Индия (122 607), Мексика (91 895) и Великобритания (46 807).
- Антитела к коронавирусу нового типа могут сохраняться в организме переболевшего инфекцией до пяти месяцев. К таким выводам пришли специалисты из американского медицинского центра Маунт Синай (штат Нью-Йорк).
- В Германии из-за ситуации с коронавирусом сегодня вступают в силу новые карантинные меры. Они будут не такими жесткими, как весной. Меры предполагают закрытие театров, фитнес-клубов, ограничение контактов, туристических поездок, заведения общепита работают только на вынос или через сервис доставки, при этом школы и детские сады остаются открытыми, продолжат работу парикмахерские, магазины (с ограничением числа посетителей). Режим локдауна будет длиться до конца этого месяца.
- Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру. В Чехии этот показатель составляет 11,02, в Андорре — 7,88. При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека.
- Герцог Кембриджский принц Уильям перенес вызываемое коронавирусом заболевание в апреле этого года, однако решил не афишировать эту информацию. 38-летний принц заразился после того, как заболел его отец, принц Чарльз и премьер Великобритании Борис Джонсон.
- Британские власти введут на месяц общенациональный карантин: по всей стране закроют пабы, рестораны и магазины. На встречи проживающих отдельно людей будет введен запрет. Такие меры введут с 5 ноября, карантин продлится до 2 декабря.
- Исследования ученых из КНР показали, что люди, которые носят очки, значительно реже заражаются коронавирусом. В Китае ситуация стала очевидной благодаря тому, что более 80% людей с нарушениями зрения предпочитают очки контактным линзам.
- Правительство Республики Корея приняло решение внести изменения в нынешнюю трехуровневую схему социального дистанцирования, добавив в нее два дополнительных уровня с целью более эффективного противодействия пандемии коронавирусной инфекции. Новая градация состоит из уровней 1; 1,5; 2; 2,5 и 3. При принятии решений о повышении уровня будут применяться более строгие критерии, а решения по каждому региону будут приниматься индивидуально. Новая схема вступит в силу 7 ноября.
- По меньшей мере 11 граждан России умерли в результате заражения коронавирусом нового типа в Турции. Об этом сообщила пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.
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