В Казани с середины лета полиция выявила в кафе и клубах 3,4 тысячи нарушений

С 15 июля в Казани Росгвардия и полиция проверяют рестораны, кафе, бары и клубы с 19.00 до 5.00 утра. Правоохранители выявили 3,4 тысячи административных нарушений.

Среди них около 2,5 тысячи нарушений санитарно-эпидемиологических норм, рассказали сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Услуги кальяна предоставляли более 70 ресторанов, баров, кафе, в том числе — 10 повторно. В целом привлекли к ответственности 390 должностных лиц, 415 ИП и 52 юрлица.

Кроме того, правоохранители контролируют прибывших в Казань самолетами из-за рубежа. 14 человек не предоставили результаты теста на коронавирус. Такие граждане привлекаются к административной ответственности.