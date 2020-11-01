Мурашко рассказал, как COVID-19 может изменить жизнь людей

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Коронавирус не изменит радикально жизнь людей, однако оставит свой отпечаток. Например, уже сейчас мы с осторожностью подаем руку, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его мнению, мы не нарушим свою историческую память и приобретенные навыки не дадут нам забыть то, как мы жили раньше: «Конечно, это стресс, он оставит свой отпечаток, никто не гарантирует, что каких-то следующих вызовов не будет», — сказал Мурашко в эфире телеканала «НТВ».