Пожилой нижнекамец рассказал, как переболел COVID-19

54-летний житель Нижнекамска Дмитрий Ермолаев рассказал, как переболел коронавирусом. Мужчина соблюдал все правила безопасности — в общественных местах надевал маску и перчатки, соблюдал дистанцию и обрабатывал руки, но все равно заболел COVID-19.

У него поднялась температура, на второй день было принято решение вызвать врача, который назначил лечение. Однако температура никак не сбивалась. У мужчины не были ни кашля, ни отдышки, но появился очень странный симптом: лёгкие как будто зажало в тиски. Спустя время пришлось вызывать скорую помощь, врачи доставили мужчину в больницу, и компьютерная томография показала двухстороннюю пневмонию второй степени тяжести. Пациента доставили в госпиталь Нижнекамской ЦРМБ.

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Несколько дней он находился на кислородной маске, когда сатурация (степень насыщения крови кислородом — прим. ред.) была ниже нормы — вместо 100% доходило до 80%.

Сейчас пациент находится дома, делает зарядку и дыхательную гимнастику. Такие рекомендации дали врачи перед выпиской, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В Нижнекамске возле многопрофильной больницы установили специальную палатку для того, чтобы пациентам было комфортнее ждать свой очереди на обследование на компьютерном томографе.

