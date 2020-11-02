Мясников рассказал о «вырождении» коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что станет с новым коронавирусом в будущем.

Подавляющее число людей и даже врачей неверно трактуют понятие «коллективный иммунитет» применительно к COVID-19. Многие полагают, что в таком случае коронавирус просто исчезнет.

realnoevremya.ru

Однако этот вариант был бы возможен, если бы коронавирус был похож на корь, после которой переболевшие получают пожизненный иммунитет. В отношении коронавируса «коллективный иммунитет» подразумевает вырождение COVID в ОРЗ, заметил Мясников.

Четыре давно циркулирующие разновидности человеческого коронавируса являются причиной 30% всех ОРЗ, которыми люди болеют по несколько раз в году.

Ранее руководитель исследования вакцины «Спутник V» на возрастной группе Никита Ломакин предупредил, что все пациенты, переболевшие коронавирусом, теряют антитела через 3—5 месяцев.

