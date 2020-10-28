«Нефтехимик» дома разгромил «Краснодар-2», забив пять безответных голов

«Нефтехимик» дома крупно обыграл «Краснодар-2» в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Нижнекамский клуб уже в первом тайме забил три безответных мяча, отличились Кленкин, Котик и Юшин. После перерыва Галиулин увеличил разрыв, а в самом конце игры Хубаев установил на табло окончательный результат встречи.

Благодаря этой победе «Нефтехимик» набрал 34 очка и сохранил за собой пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ.

В следующем туре команда Уткульбаева встретится в гостях с «Балтикой». Встреча состоится 1 ноября в Калининграде.

Олимп-Первенство ФНЛ. 18-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 5:0 (3:0)

Голы: Кленкин (6), Котик (33), Юшин (35), Галиулин (56), Хубаев (88).