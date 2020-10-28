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АСВ сообщило о начале работ по восстановлению теплоснабжения здания НАСКО в Казани

13:43, 28.10.2020
АСВ сообщило о начале работ по восстановлению теплоснабжения здания НАСКО в Казани
Фото: Инна Серова

Агентство по страхованию вкладов сообщило «Реальному времени», что сегодня начались работы по восстановлению теплоснабжения здания на улице Чуйкова, 2б — бывшего актива обанкротившейся компании «НАСКО».

Информация об этом поступила после выхода в издании материала о том, что отопительный сезон-2020 в офисном здании на Чуйкова, 2б так и не начался из-за повреждения тепловода. В результате десятки арендаторов помещений в здании оказались вынуждены тратить сотни тысяч рублей на отопление своих помещений с помощью электрообогревателей. Кроме того, с них потребовали скинуться и оплатить ремонт аварийного тепловода.

ПроисшествияНедвижимость Татарстан Национальная страховая компания Татарстан НАСКО
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