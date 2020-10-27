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Банк «Открытие» приглашает на семинар о ВЭД

11:08, 27.10.2020 Мероприятие:  Банк «Открытие» приглашает на семинар о ВЭД

Банк «Открытие» совместно с АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» организует семинар «Тенденции ВЭД в России. Государство, бизнес, банки и их совместная деятельность. Актуальные вопросы».

В рамках данного семинара будут выступать представители банка, приглашенные эксперты ВЭД с обсуждением следующих вопросов: банковские продукты торгового финансирования товарно-сырьевых поставок для участников ВЭД, валютный контроль, хеджирование валютных рисков, государственные меры поддержки экспорта.

В качестве спикеров выступят:

  • Дамир Кашибулхакович Габдулхаков, управляющий ОО «Казанский» банка «Открытие» (Казань);
  • Анна Викторовна Морина, начальник аналитического управления банка «Открытие» (Москва);
  • Вера Вячеславовна Бурмистрова, руководитель службы валютного контроля операций клиентов банка «Открытие» (Москва);
  • Александр Александрович Поливалов, начальник отдела по работе с клиентами управления валютных и процентных рынков банка «Открытие» (Москва);
  • Марина Викторовна Якушева, управляющий директор управления торгового финансирования и документарных операций банка «Открытие» (Москва);
  • Ольга Сергеевна Яковлева, руководитель направления управления торгового финансирования и документарных операций банка «Открытие» (Москва).

Семинар пройдет 29 октября 2020 года в 10.00 в административно-деловом центре АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация (Алина Рамилевна Хазиева: alina.khazieva@open.ru).

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