Банк «Открытие» приглашает на семинар о ВЭД
Банк «Открытие» совместно с АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» организует семинар «Тенденции ВЭД в России. Государство, бизнес, банки и их совместная деятельность. Актуальные вопросы».
В рамках данного семинара будут выступать представители банка, приглашенные эксперты ВЭД с обсуждением следующих вопросов: банковские продукты торгового финансирования товарно-сырьевых поставок для участников ВЭД, валютный контроль, хеджирование валютных рисков, государственные меры поддержки экспорта.
В качестве спикеров выступят:
- Дамир Кашибулхакович Габдулхаков, управляющий ОО «Казанский» банка «Открытие» (Казань);
- Анна Викторовна Морина, начальник аналитического управления банка «Открытие» (Москва);
- Вера Вячеславовна Бурмистрова, руководитель службы валютного контроля операций клиентов банка «Открытие» (Москва);
- Александр Александрович Поливалов, начальник отдела по работе с клиентами управления валютных и процентных рынков банка «Открытие» (Москва);
- Марина Викторовна Якушева, управляющий директор управления торгового финансирования и документарных операций банка «Открытие» (Москва);
- Ольга Сергеевна Яковлева, руководитель направления управления торгового финансирования и документарных операций банка «Открытие» (Москва).
Семинар пройдет 29 октября 2020 года в 10.00 в административно-деловом центре АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация (Алина Рамилевна Хазиева: alina.khazieva@open.ru).Мероприятия
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