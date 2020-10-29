29
окт 2020
Банк «Открытие» приглашает на семинар о ВЭД
Банк «Открытие» совместно с АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» организует семинар «Тенденции ВЭД в России. Государство, бизнес, банки и их совместная деятельность. Актуальные вопросы».
В рамках данного семинара будут выступать представители банка, приглашенные эксперты ВЭД с обсуждением следующих вопросов:
- банковские продукты торгового финансирования товарно-сырьевых поставок для участников ВЭД,
- валютный контроль,
- хеджирование валютных рисков,
- государственные меры поддержки экспорта.
В качестве спикеров выступят:
- Габдулхаков Дамир Кашибулхакович, управляющий ОО «Казанский» банка «Открытие» (г. Казань);
- Морина Анна Викторовна, начальник аналитического управления банка «Открытие» (г. Москва);
- Бурмистрова Вера Вячеславовна, руководитель службы валютного контроля операций клиентов банка «Открытие» (г. Москва);
- Поливалов Александр Александрович, начальник отдела по работе с клиентами управления валютных и процентных рынков банка «Открытие» (г. Москва);
- Якушева Марина Викторовна, управляющий директор управления торгового финансирования и документарных операций банка «Открытие» (г. Москва);
- Яковлева Ольга Сергеевна, руководитель направления управления торгового финансирования и документарных операций банка «Открытие» (г. Москва).
Семинар пройдет в административно-деловом центре АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», зал переговоров (корпус 1, этаж 2).
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация (Хазиева Алина Рамилевна alina.khazieva@open.ru).
Программа мероприятия
- 9:30 — 10:00
- Регистрация участников конференции. Приветственный кофе-брейк.
- 10:00 — 10:10
- Открытие конференции
Габдулхаков Дамир Кашибулхакович, управляющий ОО «Казанский» банка «Открытие» г. Казань.
- 10:10 — 10:30
- «Мировые тенденции. Перспективы развития мировой и российской экономики»
Морина Анна Викторовна, начальник аналитического управления банка «Открытие» г. Москва.
- 10:30 — 10:50
- «Валютный контроль: реальность и тенденции»
Бурмистрова Вера Вячеславовна, руководитель службы валютного контроля операций клиентов банка «Открытие» г. Москва.
- 10:50 — 11:05
- «Инструменты минимизации финансовых рисков. Хеджирование»
Поливалов Александр Александрович, начальник отдела по работе с клиентами управления валютных и процентных рынков банка «Открытие» г. Москва.
- 11:05 — 11:20
- Кофе-брейк
- 11:20 — 11:40
- «Продукты торгового финансирования для клиентов – участников ВЭД»
Якушева Марина Викторовна, управляющий директор управления торгового финансирования и документарных операций банка «Открытие» г. Москва
- 11:40 — 12:00
- «Государственные меры поддержки экспорта»
Яковлева Ольга Сергеевна, руководитель направления управления торгового финансирования и документарных операций банка «Открытие» г. Москва.
- 12:00 — 12:40
- Вопросы-ответы, общение. Заключительный кофе-брейк.
- 13:00 — 14:00
- Онлайн-конференция со СМИ ПФО