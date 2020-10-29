29 окт 2020

Банк «Открытие» приглашает на семинар о ВЭД

Банк «Открытие» приглашает на семинар о ВЭД

Банк «Открытие» совместно с АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» организует семинар «Тенденции ВЭД в России. Государство, бизнес, банки и их совместная деятельность. Актуальные вопросы».

В рамках данного семинара будут выступать представители банка, приглашенные эксперты ВЭД с обсуждением следующих вопросов:

  • банковские продукты торгового финансирования товарно-сырьевых поставок для участников ВЭД,
  • валютный контроль,
  • хеджирование валютных рисков,
  • государственные меры поддержки экспорта.

В качестве спикеров выступят:

  • Габдулхаков Дамир Кашибулхакович, управляющий ОО «Казанский» банка «Открытие» (г. Казань);
  • Морина Анна Викторовна, начальник аналитического управления банка «Открытие» (г. Москва);
  • Бурмистрова Вера Вячеславовна, руководитель службы валютного контроля операций клиентов банка «Открытие» (г. Москва);
  • Поливалов Александр Александрович, начальник отдела по работе с клиентами управления валютных и процентных рынков банка «Открытие» (г. Москва);
  • Якушева Марина Викторовна, управляющий директор управления торгового финансирования и документарных операций банка «Открытие» (г. Москва);
  • Яковлева Ольга Сергеевна, руководитель направления управления торгового финансирования и документарных операций банка «Открытие» (г. Москва).

Семинар пройдет в административно-деловом центре АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», зал переговоров (корпус 1, этаж 2).

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация (Хазиева Алина Рамилевна alina.khazieva@open.ru).


Программа мероприятия

9:30 — 10:00
Регистрация участников конференции. Приветственный кофе-брейк.
10:00 — 10:10
Открытие конференции Габдулхаков Дамир Кашибулхакович, управляющий ОО «Казанский» банка «Открытие» г. Казань.
10:10 — 10:30
«Мировые тенденции. Перспективы развития мировой и российской экономики» Морина Анна Викторовна, начальник аналитического управления банка «Открытие» г. Москва.
10:30 — 10:50
«Валютный контроль: реальность и тенденции» Бурмистрова Вера Вячеславовна, руководитель службы валютного контроля операций клиентов банка «Открытие» г. Москва.
10:50 — 11:05
«Инструменты минимизации финансовых рисков. Хеджирование» Поливалов Александр Александрович, начальник отдела по работе с клиентами управления валютных и процентных рынков банка «Открытие» г. Москва.
11:05 — 11:20
Кофе-брейк
11:20 — 11:40
«Продукты торгового финансирования для клиентов – участников ВЭД» Якушева Марина Викторовна, управляющий директор управления торгового финансирования и документарных операций банка «Открытие» г. Москва
11:40 — 12:00
«Государственные меры поддержки экспорта» Яковлева Ольга Сергеевна, руководитель направления управления торгового финансирования и документарных операций банка «Открытие» г. Москва.
12:00 — 12:40
Вопросы-ответы, общение. Заключительный кофе-брейк.
13:00 — 14:00
Онлайн-конференция со СМИ ПФО

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