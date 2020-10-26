Встреча с московскими чиновниками и школа искусств: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 26 октября

Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов встретился сегодня в Москве с выходцами района — руководителем департамента строительства Москвы Рафиком Загрутдиновым и заместителем директора управления капитального строительства российской столицы Ренатом Сафиным. Все вместе они обсудили вопросы строительства в Апастово.

Руководитель Бугульминского района и мэр Бугульмы Линар Закиров выложил видео с утреннего совещания — «делового понедельника». Главной темой дня сегодня стала подготовка Бугульмы к зимнему сезону.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин побывал сегодня на совещании в кабмине РТ. Чиновники обсуждали прокты ТРК «Высокогорский» (Зеркала Татарстана) и ТРК «Камское Устье» (Экокурорт «Дингез — море Татарстана»).

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов показал, как строится школа искусств в Чистополе.

Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин поздравил с профессиональным праздником — с Днем водителя — водителей муниципалитета.