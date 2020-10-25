«Зенит-Казань» в трех сетах разгромил питерский «Зенит» в матче Суперлиги

«Зенит-Казань» в трех сетах обыграл питерский «Зенит» (3:0) в матче 7-го тура мужской Суперлиги по волейболу.

Самым результативным в составе казанского клуба стал Максим Михайлов, который набрал за игру 19 очков. Еще 13 баллов добавил Эрвин Нгапет.

Среди болельщиков, пришедших на волейбол в Казани, оказались также генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов и главный тренер команды Леонид Слуцкий.

Фото: vk.com/volleyzenit

Напомним, ранее сразу три представителя казанского «Зенита» вошли в символическую сборную прошедшего игрового дня в Суперлиге.

«Зенит-Казань» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (27:25, 25:20, 28:26).