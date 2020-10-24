Ушла из жизни доктор педагогических наук, профессор и общественный деятель Валерия Масленникова

Сегодня ушла из жизни доктор педагогических наук, ведущий сотрудник казанского Института педагогики, психологии и социальных проблем Министерства науки и высшего образования России Валерия Масленникова, сообщает пресс-служба вуза.



Трудовая деятельность Масленниковой была связана с Татарстаном. До того, как занять должность научного сотрудника в ФБГНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем» Министерства образования России, она работала как второй и первый секретарь Приволжского райкома комсомола Казани, заведующий идеологическим отделом ОК ВЛКСМ, заведующий кафедрой культуры Татарского института усовершенствования учителей; директор учебного центра Института среднего профессионального образования Российской академии образования; заведующий лабораторией профессионального воспитания и социализации личности Института педагогики и психологии профессионального образования Российской академии образования и другое.



С областями педагогического знания была связана ее педагогическая и научная деятельность: Масленникова занималась педагогической синергетикой и культурологией, вопросами теории и методики профвоспитания. На ее счету — 400 научных работ и подготовка более 60 кандидатов и докторов наук.

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