Госкомитет Татарстана закупит тракторы на более чем 84 млн рублей

Госкомитет Татарстана по закупкам разместил три тендера на закупку тракторов для муниципальных нужд республики на общую сумму 84,6 млн рублей.

В документах сказано, что закупаются тракторы колесного типа на дизельном двигателе, 2020 года выпуска. В двух тендерах содержится информация о покупке 11 и 12 штук тракторов по 1,4 млн рублей, в третьем — 32 тракторов по 3 млн рублей за штуку.



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Тендеры находятся на стадии подачи заявок с 22 октября. Подать заявку можно до 9 ноября.

Ранее сообщалось, что ГИСУ Татарстана объявляло тендер на рекультивацию свалки в Мензелинске за 171,5 млн рублей.