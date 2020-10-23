В Набережных Челнах достраивают два соципотечных дома

В Набережных Челнах готовят к проверке Госстройнадзора Татарстана два многоквартирных дома, построенных по программе социальной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Два десятиэтажных дома расположены по проспекту Абдурахмана Абсалямова в Челнах. Оба здания находятся в высокой степени готовности, проводятся отделочные работы и благоустройство территории.

После завершения строительно-монтажных работ Госстройнадзор проведет итоговую проверку. Если у ведомства не будет замечаний, дома получат заключение о соответствии проектной документации.



Ранее в Нижнекамске достроили 120-квартирный соципотечный дом.

