В Нижнекамске достроили 120-квартирный соципотечный дом

В Нижнекамске получил заключение о соответствии жилой дом, построенный по республиканской программе социальной ипотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Госстройнадзор Татарстана.

Инспекция Госстройнадзора выдала заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (ЗОС), сообщает пресс-служба ведомства.

Дом №8 располагается в микрорайоне 49. В скором времени 120 семей получат ключи от своих квартир.



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