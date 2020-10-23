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Трасса Москва — Казань не будет создавать лишнюю световую нагрузку для населенных пунктов

02:30, 23.10.2020

Будущая трасса М-12 не будет создавать лишнюю световую нагрузку для населенных пунктов. Об этом заявил представитель АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Андрей Резвяков на заседании рабочей группы по строительству автодороги.

По словам спикера, трасса не будет освещаться на протяжении 70 км. Освещать планируют только путепроводы и транспортные развязки, для обеспечения безопасности. На остальном протяжении освещения не предусмотрено.

Что касается снижения уровня шума, то предлагается устанавливать шумозащитные экраны, передает «Татар-Информ».

Общество Татарстан
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