Врач рассказал об особенностях защиты от COVID-19 зимой
В России масочно-перчаточный режим будет актуален и зимой, потому что поведение коронавируса в этот период плохо изучено, рассказал заслуженный врач России Александр Карабиненко.
Он отметил, что рекомендация носить индивидуальные средства защиты особенно актуальна в холодный период года. А маска зимой способствует согреванию воздуха.
Считается, что вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, поэтому специалисты не исключают, что также себя ведет и коронавирус. «К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям. Мы стоим перед проблемой укрепления иммунитета. Надо вакцинироваться», — передает его слова радио Sputnik.
Ранее врач призвал не заниматься самолечением и не принимать антибиотики без назначения специалиста.ОбществоМедицина
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