В Татарстане выпадет дождь с мокрым снегом

Фото: Денис Гордийко

Сегодня, 18 октября ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, утром и днем в республике пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, утром местами с мокрым снегом.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, ночью местами сильный порывами до 15—18 м/с. Минимальная температура воздуха утром составит 0..-5 градусов. Днем воздух прогреется до +7..+12 градусов.

В Казани максимальная температура воздуха днем составит +7..+9 градусов.