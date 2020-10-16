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В ноябре в Осиново планируют достроить новый спортивный зал

23:44, 16.10.2020
В ноябре в Осиново планируют достроить новый спортивный зал
Фото: gsn.tatarstan.ru

В конце ноября в поселке Осиново планируют достроить новый спортивный зал. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора Татарстана.

Сейчас на объекте проводятся строительно-монтажные работы, устройство наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, облагораживается территория.

В новом спортзале можно будет заниматься массовыми видами спорта: баскетболом, волейболом, мини-футболом. В двухэтажном здании площадью больше 12 тыс. кв. м есть раздевалки, душевые, площадка для тренажеров.

В ближайшее время объект ждет проверку Инспекции государственного строительного надзора Татарстана о соответствии объекта требованиям проектной документации.

Ранее в Татарстане достроили многофункциональный центр со школой, клубом и детсадом.

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