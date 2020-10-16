«Отрезали от всего, вот и дошли до такой ситуации» — семья Рушании Бильгильдеевой просит помощи

Фото: Ирина Плотникова (архивное фото)

«Не на что купить лекарства и продукты»

Диагноз двухсторонняя пневмония поставлен экс-главе «Справедливой России» в Татарстане, которая сейчас находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Об этом «Реальному времени» сообщил супруг Рушании Бильгильдеевой.

Еще ранее об этом сообщил в аккаунтах матери в соцсетях ее сын Мурат. Молодой человек написал, что из-за судебных тяжб, ареста и болезни матери семья оказалась «в тяжелом положении как морально, так и финансово» и нуждается в помощи:

«Мама сейчас болеет двухсторонней пневмонией, ей не на что купить лекарства и продукты. Мы с папой закредитованы, нет средств для оплаты адвоката. Моя мама, Рушания Бильгильдеева, всегда боролась за справедливость, за права простых людей. И когда нужна была помощь, всегда старалась помочь человеку в любое время дня и ночи. Мы умеем быть благодарными. Прошу вас оказать помощь моей маме, на данный момент она лишена возможности заработка и прямого контакта с вами, поэтому если у вас есть возможность и желание — прошу откликнуться!» — написал Мурат.

«Она покашливала, просил провериться, но ей все было не до этого»

— Это правда, — заявил нашему изданию Мидхат Курманов, адвокат Бильгильдеевой, — Рушания Габдулахатовна заболела, у нее нашли пневмонию. Ковид пока не подтвержден, потому что тестов еще не сдавала.

По его словам, его клиентка выезжала на медицинское обследование в поликлинику, сделала МРТ, и снимки подтвердили двухстороннюю пневмонию. Ей открыли больничный лист до 21 октября. Мидхат Курманов подтвердил и бедственное положение своей подопечной: «Это действительно так, она же лишена всех источников средств и возможностей зарабатывать».



То же самое рассказал «Реальному времени» Гусман Бильгильдеев — муж Рушании Габдулахатовны:

— Человек длительное время не работает. Я по мере возможностей помогал, но и я, и сын уже полностью закредитованы. Мурат вот только в этом году закончил институт и начал трудиться. Тем более он сейчас в ординатуре учится, т.е. целый день работать не может.

По его словам, жена больна около двух недель: «Она покашливала, я просил ее провериться. Но ей все было не до этого, а потом я уже буквально ее выгнал. Я заехал за результатами, там в регистратуре сделали такие глаза: «Вы с ума сошли?! У вас по снимкам двухсторонняя пневмония. И анализы крови далеко не хорошие».



Вопрос с госпитализацией Рушании Бильгильдеевой пока открыт. «Если ее положат в больницу, ей там нужно создать особые условия. Нужна будет отдельная палата, потому что она же под домашним арестом», — пояснил адвокат Курманов.

— Пойдет ли на это вторая сторона? Придется же, наверное, в больнице пост выставлять, еще разрешат ли они. Люди ведь совершенно об этом не думают. Говорю: ну ты им скажи, что тебе нужно как-то работать, а они ее вообще отрезали от всего, вот мы и дошли до такой ситуации. Ладно, добрые люди помогают. А то были ситуации, когда даже на лекарства не хватало. У меня инвалидность, два инфаркта, сахарный диабет, а медикаменты сейчас достаточно дорого стоят, — говорит Гусман Бильгильдеев.

Бильгильдеевы просят всех неравнодушных казанцев откликнуться и помочь. Средства можно перевести на карту Мурата Бильгильдеева 4276 6200 2739 7607.

В чем обвиняют Бильгильдееву

На прошлой неделе Верховный суд РТ признал законным и обоснованным домашний арест экс-главы реготделения «Справедливой России» в РТ Рушании Бильгильдеевой. На заседании ее самой не было.

Бывшего лидера татарстанских эсеров обвиняют в мошенничестве с ущербом 37,5 млн рублей. По версии Следкома, эту сумму Бильгильдеева, будучи главой агентства недвижимости «Пассаж», похитила у 130 граждан под предлогом заключения договоров на покупку земельных участков и подведением к ним дорог, сетей газо- и водоснабжения, а также обустройства территории. Ее клиенты — жители поселков — получили статус потерпевших после того, как не дождались прокладки коммуникаций, а некоторые не получили и участков. На суде Игорь Турушев, представитель потерпевших из ЖК «Радужный», «Студенцы» и «Восточное Державино», заявлял, что его доверители выступали и за более суровую меру пресечения.

По версии Следкома, Бильгильдеева, будучи главой агентства недвижимости «Пассаж», похитила у 130 граждан под предлогом заключения договоров на покупку земельных участков и подведением к ним дорог, сетей газо- и водоснабжения, а также обустройства территории 37,5 млн рублей. Фото: Ирина Плотникова

Сама Рушания Бильгильдеева вину не признает. Ранее Вахитовский райсуд Казани вернул ее дело на дополнительное расследование, позднее обвинение переформатировали — из 133 эпизодов после укрупнения сделали 11.



Василя Ширшова