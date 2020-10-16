В Казани продлили осенний марафон сбора макулатуры

Фото: Марат Мугинов

В Казани продлевается осенний марафон по сбору макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Акция продлена до 31 октября. Принять участие в акции могут сотрудники и учащиеся образовательных учреждений города.

На переработку принимаются старые тетради, альбомы, книги, журналы, офисная бумага, картонные коробки. Нельзя сдать чеки, фотографии, стаканчики, кальку, жирную бумагу и картон, втулки, яичные лотки и салфетки. Перед сдачей необходимо освободить бумагу от скрепок, файлов и обложек, скобы на бумаге можно оставить.

Фото: Марат Мугинов

Вывозить макулатуру будут только весом от 500 кг.

Чтобы уточнить подробности и присоединиться к марафону, необходимо написать в WhatsApp по номеру +7(965)600-54-65, сообщают организаторы.



Ранее сообщалось, что акция будет проходить до 15 октября.



