Башкирский карикатурист Бузыкаев попал в реанимацию
Карикатурист из Уфы Камиль Бузыкаев вчера вечером был госпитализирован в реанимацию.
У башкирского художника случился инфаркт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг Влад Юсупов.
Бузыкаев известен своими карикатурами на политические темы. В частности, в сентябре он нарисовал карикатуру о переговорах президентов России и Белоруссии.
В июле уфимский художник дал «Реальному времени» большое интервью.Происшествия Башкортостан
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