Новости происшествий

11:06 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Башкирский карикатурист Бузыкаев попал в реанимацию

09:46, 11.10.2020 3
Башкирский карикатурист Бузыкаев попал в реанимацию
Фото: instagram.com/artbeton

Карикатурист из Уфы Камиль Бузыкаев вчера вечером был госпитализирован в реанимацию.

У башкирского художника случился инфаркт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг Влад Юсупов.

Фото: Валерий Шахов / bashinform.ru

Бузыкаев известен своими карикатурами на политические темы. В частности, в сентябре он нарисовал карикатуру о переговорах президентов России и Белоруссии.

В июле уфимский художник дал «Реальному времени» большое интервью.

Происшествия Башкортостан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09:49
    Выздоравливайте, Камиль! Хоть рисунок про Казань был глупым, но желаю вам здоровья!
    Ответить
    Анонимно 10:26
    Выздоровления и здоровья.
    Ответить
  • Анонимно 10:41
    Здоровья мужику. Реально очень деятельный и веселый
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также