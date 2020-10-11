Башкирский карикатурист Бузыкаев попал в реанимацию

Карикатурист из Уфы Камиль Бузыкаев вчера вечером был госпитализирован в реанимацию.

У башкирского художника случился инфаркт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг Влад Юсупов.

Фото: Валерий Шахов / bashinform.ru

Бузыкаев известен своими карикатурами на политические темы. В частности, в сентябре он нарисовал карикатуру о переговорах президентов России и Белоруссии.



В июле уфимский художник дал «Реальному времени» большое интервью.