В Казани появятся три новых жилых микрорайона в жилом районе «Седьмое небо»

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Исполком Казани утвердил проекты планировки территории микрорайонов №6А, 7А и 7Б жилого района «Седьмое небо». Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Границами проекта планировки являются:

на севере — Мамадышский тракт (планируемая магистральная улица);

на востоке — пр. Альберта Камалеева;

на западе — ул. Шуртыгина;

на юге — ул. Аделя Кутуя.

Площадь территории составляет 759,4 тыс. кв. м, планируемая численность населения вместе с существующим населением — 11 479 человек.

Жилой фонд вместе с существующим составит 326,1 тыс. кв. м, расчетная плотность населения — не более 450 чел./га.

В каждом из микрорайонов появится по одному детскому саду. Также будут построены офис врача общей практики, библиотека, парковки, скверы и т. д.