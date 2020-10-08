В Казани появятся три новых жилых микрорайона в жилом районе «Седьмое небо»
Исполком Казани утвердил проекты планировки территории микрорайонов №6А, 7А и 7Б жилого района «Седьмое небо». Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.
Границами проекта планировки являются:
- на севере — Мамадышский тракт (планируемая магистральная улица);
- на востоке — пр. Альберта Камалеева;
- на западе — ул. Шуртыгина;
- на юге — ул. Аделя Кутуя.
Площадь территории составляет 759,4 тыс. кв. м, планируемая численность населения вместе с существующим населением — 11 479 человек.
Жилой фонд вместе с существующим составит 326,1 тыс. кв. м, расчетная плотность населения — не более 450 чел./га.
В каждом из микрорайонов появится по одному детскому саду. Также будут построены офис врача общей практики, библиотека, парковки, скверы и т. д.ОбществоИнфраструктураНедвижимость Татарстан
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