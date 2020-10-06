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«Банк Казани» забрал в качестве отступного старинный особняк с ночным клубом

10:27, 06.10.2020
«Банк Казани» забрал в качестве отступного старинный особняк с ночным клубом
Фото: 2gis.com

«Банк Казани» забрал в качестве отступного старинный особняк в центре на улице Профсоюзной. Здание представляет собой исторически ценный градоформирующий объект, составляющий предмет охраны исторического поселения город Казань — склады XIX века. Информацию подтвердили в пресс-службе кредитного учреждения.

Здание является для банка непрофильным активом и не используется в операционной деятельности, поэтому было выставлено на продажу. Банк готов его реализовать любому потенциальному покупателю.

Фото ovvy.ru

В здании находится Jam Bar, который долгое время считался чуть ли не единственным андеграундным клубом Казани. Теперь — из-за продажи здания — дальнейшая судьба клуба под вопросом. Пока «Банк Казани» заключил договоры аренды.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

ОбществоБизнес Татарстан
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