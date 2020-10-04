«Рубин» сыграет в Казани против «Ахмата» в матче РПЛ

Сегодня, 4 октября, в Казани пройдет матч 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и грозненским «Ахматом». Встреча начнется в 16:30 по мск.

Казанцы подходят к поединку в ранге фаворита, команда Леонида Слуцкого по потерянным очкам находится в трех баллах от места в тройке лидеров РПЛ. В предыдущем туре «Рубин» уверенно обыграл на выезде волгоградский «Ротор» (3:1).

«Ахмат» также выиграл свой прошлый матч, обыграв «Урал» (2:0) и отстает от казанцев всего на 1 очко. Но грозненский клуб приехал в Казань в ослабленном составе. Из-за перебора желтых карточек против «Рубина» не смогут сыграть ведущие полузащитники команды — Антон Швец и Бернард Бериша. Кроме того повреждение получил Андрей Семенов и защитник не попал в заявку клуба на казанский матч.

Отметим, что «Рубин» в нынешнем сезоне не слишком удачно выступает дома. На стадионе «Ак Барс Арена» казанцы провели 5 матчей и смогли победить лишь в одном из них.

Ранее гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов опроверг слухи о возможном уходе Дениса Макарова из казанского клуба.