Объявлены победители премии Arendator Awards 2020
1 октября состоялась закрытая церемония награждения победителей первой премии Arendator Awards 2020. Приглашение на нее получили 100 персон, которые образуют клуб самых влиятельных игроков на рынке коммерческой недвижимости.
Подготовка к премии велась больше года, и результаты не заставили себя ждать. Были учтены ошибки и шероховатости коллег по рынку, поэтому мероприятие получилось абсолютно прозрачным и объективным. В качестве наград было принято решение вручать статуэтки с буквой А, которая символизирует наивысшую оценку в мировой системе образования, а также высший класс в сегментах коммерческой недвижимости.
Лауреаты премии:
- Лучший бизнес-центр класса А — Москва, Офисный парк Comcity
- Лучший федеральный бизнес-центр класса А — URBAN BUSINESS CENTER
- Лучший федеральный проект бизнес-центра класса А — Бизнес-центр NEBOPLAZA
- Лучший проект бизнес-центра класса А — Москва, AFI2B Premium offices
- Лучший бизнес-центр класса В — Бизнес-центр NEO GEO
- Лучший федеральный бизнес-центр класса В — BRONKA SPACE
- Лучшее рабочее пространство — Avenue Page
- Лучший Fit-out проект — Северсталь (OFFCON)
- Лучший торговый центр — ТРК «Мурманск Молл»
- Лучший проект торгового центра — GROZNY MALL
- Многофункциональный комплекс года — YE'S Технопарк
- Лучший проект-концепция street-retail в ЖК — ART Portofino
- Лучший складской комплекс — Largest Fulfilment-hub of the leading online retailer in Russia –OZON (Orientir Sever-1)
- Лучший индустриальный проект — Городской технопарк PERERVA
- Лучший апарт-отель — YE`S Marata
- Лучший проект апарт-отеля — YE'S Botanica
- Лучший экопроект — Деловой центр ЭНЕРГИЯ
- Лучшая управляющая компания — Becar Asset Management
Премьерами года стали: Апарт-отель We&I by Vertical Becar Asset Management, Офисный квартал STONE Towers STONE HEDGE и бизнес-парк «Искра» «Галс-Девелопмент».
Независимым аудитором премии выступила международная консалтинговая фирма PWC.
Официальную поддержку премии оказал Департамент инновационного развития Москвы.
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