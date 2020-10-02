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Объявлены победители премии Arendator Awards 2020

11:42, 02.10.2020

1 октября состоялась закрытая церемония награждения победителей первой премии Arendator Awards 2020. Приглашение на нее получили 100 персон, которые образуют клуб самых влиятельных игроков на рынке коммерческой недвижимости.

Подготовка к премии велась больше года, и результаты не заставили себя ждать. Были учтены ошибки и шероховатости коллег по рынку, поэтому мероприятие получилось абсолютно прозрачным и объективным. В качестве наград было принято решение вручать статуэтки с буквой А, которая символизирует наивысшую оценку в мировой системе образования, а также высший класс в сегментах коммерческой недвижимости.

Лауреаты премии:

  • Лучший бизнес-центр класса А — Москва, Офисный парк Comcity
  • Лучший федеральный бизнес-центр класса А — URBAN BUSINESS CENTER
  • Лучший федеральный проект бизнес-центра класса А — Бизнес-центр NEBOPLAZA
  • Лучший проект бизнес-центра класса А — Москва, AFI2B Premium offices
  • Лучший бизнес-центр класса В — Бизнес-центр NEO GEO
  • Лучший федеральный бизнес-центр класса В — BRONKA SPACE
  • Лучшее рабочее пространство — Avenue Page
  • Лучший Fit-out проект — Северсталь (OFFCON)
  • Лучший торговый центр — ТРК «Мурманск Молл»
  • Лучший проект торгового центра — GROZNY MALL
  • Многофункциональный комплекс года — YE'S Технопарк
  • Лучший проект-концепция street-retail в ЖК — ART Portofino
  • Лучший складской комплекс — Largest Fulfilment-hub of the leading online retailer in Russia –OZON (Orientir Sever-1)
  • Лучший индустриальный проект — Городской технопарк PERERVA
  • Лучший апарт-отель — YE`S Marata
  • Лучший проект апарт-отеля — YE'S Botanica
  • Лучший экопроект — Деловой центр ЭНЕРГИЯ
  • Лучшая управляющая компания — Becar Asset Management

Премьерами года стали: Апарт-отель We&I by Vertical Becar Asset Management, Офисный квартал STONE Towers STONE HEDGE и бизнес-парк «Искра» «Галс-Девелопмент».

Независимым аудитором премии выступила международная консалтинговая фирма PWC.

Официальную поддержку премии оказал Департамент инновационного развития Москвы.

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