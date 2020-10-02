Объявлены победители премии Arendator Awards 2020

1 октября состоялась закрытая церемония награждения победителей первой премии Arendator Awards 2020. Приглашение на нее получили 100 персон, которые образуют клуб самых влиятельных игроков на рынке коммерческой недвижимости.



Подготовка к премии велась больше года, и результаты не заставили себя ждать. Были учтены ошибки и шероховатости коллег по рынку, поэтому мероприятие получилось абсолютно прозрачным и объективным. В качестве наград было принято решение вручать статуэтки с буквой А, которая символизирует наивысшую оценку в мировой системе образования, а также высший класс в сегментах коммерческой недвижимости.

Лауреаты премии:

Лучший бизнес-центр класса А — Москва, Офисный парк Comcity

Лучший федеральный бизнес-центр класса А — URBAN BUSINESS CENTER

Лучший федеральный проект бизнес-центра класса А — Бизнес-центр NEBOPLAZA

Лучший проект бизнес-центра класса А — Москва, AFI2B Premium offices



Лучший бизнес-центр класса В — Бизнес-центр NEO GEO

Лучший федеральный бизнес-центр класса В — BRONKA SPACE

Лучшее рабочее пространство — Avenue Page

Лучший Fit-out проект — Северсталь (OFFCON)

Лучший торговый центр — ТРК «Мурманск Молл»

Лучший проект торгового центра — GROZNY MALL

Многофункциональный комплекс года — YE'S Технопарк

Лучший проект-концепция street-retail в ЖК — ART Portofino

Лучший складской комплекс — Largest Fulfilment-hub of the leading online retailer in Russia –OZON (Orientir Sever-1)

Лучший индустриальный проект — Городской технопарк PERERVA

Лучший апарт-отель — YE`S Marata

Лучший проект апарт-отеля — YE'S Botanica

Лучший экопроект — Деловой центр ЭНЕРГИЯ

Лучшая управляющая компания — Becar Asset Management

Премьерами года стали: Апарт-отель We&I by Vertical Becar Asset Management, Офисный квартал STONE Towers STONE HEDGE и бизнес-парк «Искра» «Галс-Девелопмент».

Независимым аудитором премии выступила международная консалтинговая фирма PWC.

Официальную поддержку премии оказал Департамент инновационного развития Москвы.