Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов

Вчера на 97-м году жизни умер основатель и первый председатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Юрий Орлов. Об этом сообщается на сайте организации.

«Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением», — говорится в сообщении МХГ.

Юрий Орлов боролся за защиту прав человека, принимал участие в работе совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе, проводил кампании в защиту советских политзаключенных.

Причины смерти основателя МХГ неизвестны.

Орлов родился 13 августа 1924 года в рабочей семье, участвовал в Великой Отечественной войне. Выпускник физического факультета МГУ.