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Состоялась премьера клипа татарской версии саундрека из фильма «Мулан»

06:39, 28.09.2020 1
Состоялась премьера клипа татарской версии саундрека из фильма «Мулан»
Фото: скриншот

Клип на татарскую версию саундтрека из фильма «Мулан» сняли активистки движения TatarTell. Песню в татарском варианте исполнила Аделя Ахметова. Режиссер и оператор — Лейла Лерон.

Девушка исполняет песню на фоне различных видов Казани.

Пользователи очень положительно оценили творчество активисток и писали восхищенные комментарии на татарском и русском языках.

Ранее сообщалось, что к 100-летию ТАССР татары со всего мира спели «Мин яратам сине, Татарстан!».

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:47
    С авторскими правами как там?
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