Состоялась премьера клипа татарской версии саундрека из фильма «Мулан»

Фото: скриншот

Клип на татарскую версию саундтрека из фильма «Мулан» сняли активистки движения TatarTell. Песню в татарском варианте исполнила Аделя Ахметова. Режиссер и оператор — Лейла Лерон.



Девушка исполняет песню на фоне различных видов Казани.



Пользователи очень положительно оценили творчество активисток и писали восхищенные комментарии на татарском и русском языках.

Ранее сообщалось, что к 100-летию ТАССР татары со всего мира спели «Мин яратам сине, Татарстан!».