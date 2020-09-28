За 6 лет на российском рынке количество автомобилей сократилось на 30%

В России снижается количество моделей на фоне падения продаж автомобилей. За последние 6 лет показатель уменьшился на 30%, как и объем реализации новых авто, сообщает «Автостат».

В 2014 на российском рынке было представлено 442 модели легковых и легких коммерческих автомобилей, а в этом — лишь 309.

Больше всех в процентном соотношении пострадали американские марки (-48%): в 2020 году была представлена 21 модель, тогда как в 2014 году было 40 моделей. Число японских брендов сократилось на 41%, что составляет 39 штук: теперь их 56. Европейские марки в 2020 году представлены 151 моделью, то есть меньше на 54 штуки — это на 26% меньше, чем 6 лет назад.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Другие бренды потеряли меньше — количество российских моделей сократилось с 22 до 16, корейских — с 33 до 26, а китайских — с 47 до 39.

Ранее сообщалось, что в России в августе продажи легковых автомобилей снизились незначительно.