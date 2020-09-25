Ак Барс Банк приглашает предпринимателей на онлайн-семинары по ВЭД

Ак Барс Банк запускает серию онлайн-семинаров для бизнеса по вопросам внешнеэкономической деятельности.

8 октября в 11.00 стартует первый семинар на тему «Как вести ВЭД в современных экономических условиях? Основные изменения в законодательстве. Практические советы экспертов». Спикерами семинара выступят: Марина Арсланова, начальник отдела развития продуктов ВЭД и валютного консалтинга Ак Барс Банка, Анна Андрющенко, ведущий эксперт-практик по импорту/экспорту АО «ВЭД Агент», и Артур Николаев, первый заместитель председателя правления, директор департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты.

В рамках мероприятия эксперты обсудят значимые изменения валютного законодательства в 2020 году, нововведения в таможенном регулировании и их влияние на деятельность участников ВЭД, эксклюзивные возможности ТПП для выхода на зарубежные рынки.

К обсуждению актуальных проблем приглашаются предприниматели, ведущие внешнеэкономическую деятельность, и те, кто планирует выходить на международный уровень.

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

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