Прокурор запросил 6 лет колонии для «беглой кассирши» из Башкирии

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На суде в Салавате прокурор потребовал отправить «беглую кассиршу» Луизу Хайруллину в колонию общего режима на шесть лет. Таким гособвинение видит адекватное наказание за хищение более 25 млн рублей из отделения «Россельхозбанка».

В качестве смягчающего обстоятельства прокурор назвал наличие у обвиняемой несовершеннолетних детей, передает Ufa1.

Для бывшего мужа Хайруллиной гособвинение запросило более мягкое наказание. Ему предлагается продлить на год домашний арест.

Напомним, в 2017—2019 годах Хайруллина вынесла из салаватского отделения «Россельхозбанка» более 25 млн рублей. В мае прошлого года перед предстоящей ревизией в банке она решила скрыться вместе с семьей, чтобы избежать наказания. Семья некоторое время жила в лесу, потом приехала в Казань, где их и обнаружили.