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Происшествия

Соцсети: в Казани у «Кольца» сбили инспектора ГИБДД

13:00, 23.09.2020
Соцсети: в Казани у «Кольца» сбили инспектора ГИБДД

В соцсетях появилась информация о сбитом в центре Казани инспекторе ГИБДД. Городские паблики стали выкладывать снимок, на котором видны автобус, автомобиль и лежащий на асфальте сотрудник ДПС.

Фото сделано на улице Пушкина, недалеко от ТЦ «Кольцо» и остановки «Площадь Тукая».

«Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники сообщает, что инспектора сбил автомобиль. В некоторых группах утверждается, что наезд совершил автобус.

На место происшествия прибыли представители экстренных служб города.

ПроисшествияАвто Татарстан
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