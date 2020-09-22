В Татарстане присудили государственные премии имени Махмутова
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Государственной премии РТ имени М.И. Махмутова в 2020 году.
Премии присудили:
- Григорьевой Ольге Сергеевне — учителю химии СОШ №2 Альметьевска;
- Салеховой Ляйле Леонардовне — доктору педагогических наук, профессору кафедры билингвального и цифрового образования КФУ.
Премия имени Махмутова учреждена указом президента РТ в 2017 году. Она присуждается педагогам образовательных организаций Татарстана за значительные научно-методические и практические достижения в области дидактики, подготовки педагогических кадров и внедрения эффективных технологий в сферу образования.
Напомним, что в прошедшие выходные в Казани назвали имена лучших учителей и воспитателей республики.
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