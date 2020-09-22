В Татарстане присудили государственные премии имени Махмутова

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Государственной премии РТ имени М.И. Махмутова в 2020 году.

Премии присудили:

Григорьевой Ольге Сергеевне — учителю химии СОШ №2 Альметьевска;

Салеховой Ляйле Леонардовне — доктору педагогических наук, профессору кафедры билингвального и цифрового образования КФУ.

Фото: mon.tatarstan.ru

Премия имени Махмутова учреждена указом президента РТ в 2017 году. Она присуждается педагогам образовательных организаций Татарстана за значительные научно-методические и практические достижения в области дидактики, подготовки педагогических кадров и внедрения эффективных технологий в сферу образования.

Напомним, что в прошедшие выходные в Казани назвали имена лучших учителей и воспитателей республики.

