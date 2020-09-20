Избившая сына жительница Татарстана поздравила ребенка с днем рождения

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Жительница Татарстана, избившая сына в подъезде дома за спрятанный планшет, поздравила ребенка с днем рождения. Она посвятила мальчику поздравительный пост со стихотворением.



«Пусть этот день для тебя, станет полным чудес, приключений и личных побед. Ведь ты стал еще старше на год, а значит и умнее, и смелее, и сильнее! Я точно знаю, что ты талантливый мальчик, который в будущем, много чего добьется... Для своих юных лет, ты просто бесстрашен и умен. Тебя всегда интересует, что-то новое, интереснее, захватывающее! Так пусть сегодня, все твои желания, начнут сбываться. Одно за другим, пока все не сбудутся», — написала Фомина (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Напомним, что Фомина избила сына за спрятанный в подъезде планшет. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Следком взял с Фоминой подписку о невыезде. После скандала женщина отправилась на ток-шоу.

