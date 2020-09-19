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Якутский фильм «Пугало» получил Гран-при «Кинотавра»

01:24, 19.09.2020
Якутский фильм «Пугало» получил Гран-при «Кинотавра»
Фото: кадр фильма "Пугало"

Якутский фильм режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» получил Гран-при российского кинофестиваля «Кинотавр». Церемония награждения прошла в Зимнем театре в Сочи.

Давыдов признался, что находится «в шоке» от происходящего.

«Я в шоке. Якутское кино впервые на «Кинотавре», и сразу Гран-при, мы в шоке», — сказал он, получая награду.

Кроме этого «Пугало» получило приз имени Даниила Дондурея от гильдии киноведов и кинокритиков, сообщает «РИА Новости».

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