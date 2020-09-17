КРЭТ Николая Колесова заменит зарубежное оборудование для вертолетов собственной разработкой

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в «Ростех») объявил о запуске в серийное производство доплеровских измерителей скорости для вертолетов. Их производством займется Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП).

Ранее в России такого оборудования не выпускали, его производство запущено в рамках программы импортозамещения, передает пресс-служба КРЭТ.

Работа над созданием прибора велась с 2015 года. Его будут устанавливать на вертолетах Ми-8 и Ми-171А2, а также на бортах Ка-31 и Ка-32М.

«Доплеровский измеритель составляющих скорости (разработки и производства УКБП) обладает на сегодняшний день минимальными массогабаритными характеристиками и не имеет аналогов в России», — приводит пресс-служба слова гендиректора КРЭТ Николая Колесова.

Доплеровский измеритель составляющих нужен вертолетам для автоматического непрерывного измерения путевой скорости.