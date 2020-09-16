Каждый второй житель Республики Татарстан пользуется «Сбербанк Онлайн»

Все больше жителей Республики Татарстан стали пользоваться онлайн-банкингом. Особой популярностью пользуется «Сбербанк Онлайн» (16+). С учетом количества населения республики (3,9 миллиона человек) «Сбербанк Онлайн» пользуется почти каждый второй житель региона. Рост клиентской базы с начала года составил более 10%.

Общий объем платежей в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» за январь — август текущего года составил 2,63 млрд рублей, а их общее количество — 1,72 млн операций. Кроме того, татарстанцы стали чаще открывать вклады и оформлять кредиты в режиме онлайн. Так, в январе — августе через онлайн-сервисы банка открыто на 28% больше онлайн-вкладов, а онлайн-кредитов — больше на 71%, чем за аналогичный период прошлого года.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«В целом по всем нашим удаленным банковским каналам выросло количество совершаемых платежей. Это связано с развитием безналичных сервисов оплаты. Так Сбербанк увеличил число торговых точек с эквайрингом в Татарстане более чем на 5 тысяч — по сравнению с прошлым годом рост составил 15%. Отмечу, «Сбербанк Онлайн» — полноценная система дистанционного банковского обслуживания, которая полностью отвечает потребностям современного человека. Уже порядка 2 миллионов пользователей республики выбрали «Сбербанк Онлайн» и получают удовольствие от простоты, удобства и безопасности этого сервиса».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"