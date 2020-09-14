«Ударил коленом в пах, плюнул в лицо»: Следком обвиняет экс-начальника ОП «Восход» Казани

Фото: "Реальное время"

В Московский райсуд Казани направлено дело 38-летнего экс-начальника отдела полиции «Восход» Ильдара Вафина. Его обвиняют в превышении полномочий с применением насилия в отношении фигуранта уголовного дела.



По версии следствия, вечером 18 марта 2020 года обвиняемый встретил в отделе полиции подозреваемого в серии преступлений, завел его в служебный туалет и нанес множественные удары по лицу и голове потерпевшего, в частности ударил коленом в пах, а также плюнул в лицо мужчины, сообщили «Реальному времени» в пресс-центре Следкома по РТ.

Запись непроцессуального общения и действий «гражданина начальника» появилась в соцсетях, после чего было возбуждено уголовное дело.

Вафин вину не признает. Ждет суда под домашним арестом. Из полиции его уволили еще в апреле по результатам служебной проверки.

Неделю назад фигурантом уголовного дела стал и начальник ОП «Зареченский» — после огласки видео со стрельбой из винтовки в отделе полиции.