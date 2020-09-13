Сабурская рассказала об условиях для глухих и слепых на избирательных участках Татарстана

Фото: Александр Артемьев

Для удобства голосования людей с инвалидностью на выборах в Татарстане создали необходимые условия: для слабослышащих избирателей работает видеотелефон с сурдопереводчиком, а для слабовидящих информационные материалы напечатаны шрифтом Брайля.

«Для людей с ограничениями по слуху работает единый номер видеотелефона связи диспетчерской службы Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Такие услуги предоставляет оператор с сурдопереводчиком», — приводит «Татар-информ» слова уполномоченной по правам человека в РТ Сарии Сабурской.

По ее словам, печатная продукция изготавливалась в издательском комплексе библиотеки для слепых и слабовидящих в республике, еще на избирательных участках есть лупы.

Сабурская рекомендовала представителям ЦИК перенести участки для голосования со вторых этажей на первые для обеспечения удобства маломобильных групп населения.

Ранее сообщалось о появлении на избирательных участках Татарстана кабин для голосования маломобильных групп населения.