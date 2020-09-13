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Десяток БТР и спецтехника прибыли к резиденции Лукашенко в Минске

14:06, 13.09.2020 1
Десяток БТР и спецтехника прибыли к резиденции Лукашенко в Минске
Фото: kremlin.ru

В Минске десять бронетранспортеров (БТР) и другая спецтехника прибыли к дворцу Независимости — там находится одна из нерабочих резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает «РИА Новости».

БТР стоят у дворца со стороны здания «ЭКСПО», а с другой стороны — машины с водометами. Недалеко от резиденции стоят джипы с наваренными сверху рамами и милицейские автобусы с автозаками. Площадь Государственного флага, которая находится рядом, тоже оцеплена солдатами внутренних войск.

Напомним, в конце августа тоже сообщалось о прибытии бронетранспортеров в Минске к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 14:15
    Президент Лукашенко может передвигаться по стране только на танках и/или вертолете
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