Десяток БТР и спецтехника прибыли к резиденции Лукашенко в Минске

В Минске десять бронетранспортеров (БТР) и другая спецтехника прибыли к дворцу Независимости — там находится одна из нерабочих резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает «РИА Новости».



БТР стоят у дворца со стороны здания «ЭКСПО», а с другой стороны — машины с водометами. Недалеко от резиденции стоят джипы с наваренными сверху рамами и милицейские автобусы с автозаками. Площадь Государственного флага, которая находится рядом, тоже оцеплена солдатами внутренних войск.

Напомним, в конце августа тоже сообщалось о прибытии бронетранспортеров в Минске к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.