ЦИК РФ назвал регионы с высокой и низкой явкой на выборах

По данным ЦИК РФ, Татарстан набрал на довыборах в Госудуму большее количество избирателей — 56,64%. Самая низкая явка в Ярославской области — 10,47%.



Самую высокую явку на выборах высших должностных лиц субъектов РФ показала Еврейская автономная область — явка составила 57,89%, самую низкую явку показала Иркутская область — 15,94%.

На выборах депутатов региональных парламентов: здесь высокий процент явки показала Белгородская область — 40,31%, а самый низкий процент в Костромской области — 16,11%.

Глава ЦИК Элла Памфилова, сообщила, что задачи повысить явку нет: «Она должна быть реальной и естественной, чтобы люди приходили и голосовали как считают нужным».

Напомним, Памфилова уже сообщала, что в Татарстане — самая высокая явка на допвыборах в Госдуму.

