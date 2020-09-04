«Салават Юлаев» начал новый сезон КХЛ с победы над «Торпедо», Гранлунд набрал три очка
«Салават Юлаев» в гостях обыграл нижегородское «Торпедо» (3:2) в стартовом матче сезона 2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Команда Томи Ламсы еще в первом периоде встречи дважды огорчила вратаря хозяев. Во второй трети соперники обменялись голами, а в концовке игры «Торпедо» сумело сократить отставание до минимума. Несмотря на это, уфимцы сохранили победный счет до финальной сирены.
Форвард гостей Маркус Гранлунд отметился голом и двумя результативными передачами, набрав три очка.
«Торпедо» (Нижегородская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1).
Голы:
0:1 (01:31) — Маркус Гранлунд (Никита Сошников, бол.);
0:2 (19:14) — Тему Хартикайнен (Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд);
1:2 (25:45) — Энди Миле (Дамир Жафяров, Крис Уайдмэн, бол.);
1:3 (48:01) — Сакари Маннинен (Евгений Лисовец, Маркус Гранлунд, бол.);
2:3 (57:05) — Джордан Шварц (Крис Уайдмэн, Дамир Жафяров, бол.).СпортХоккей Башкортостан
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