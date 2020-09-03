Власти Казани могут отдать под многоэтажную застройку участок на улице Новаторов

Мэрия Казани назначила общественное обсуждение вопроса о разрешении на многоэтажную застройку для участка по улице Новаторов. Использовать под строительство участок намерено ООО «Специализированный застройщик «СтройУслуги-2».

Согласно постановлению, обсуждения пройдут с 3 сентября по 1 октября.

Компания намерена получить условно разрешенный вид использования для участка площадью 6 916 кв. м.

Сейчас завершается строительство нового дома прямо возле этого участка.

Согласно данным открытых источников, «СтройУслуги-2» связаны с группой «Джи-групп», работающей под брендами «Унистрой» и UD Group.

«В Унистрое «Реальному времени» пообещали рассказать о строительстве подробнее уже после завершения общественный слушаний и старта разработки проектов: «Мы хотим чтобы на данном участке строительство велось с учетом интересов всех сторон: жителей микрорайона, застройщика и муниципалитета».

Ранее «Реальное время» писало, что «Сармай» и «Микрорайон М-8» выкупили 31 тыс. кв. м земли за бывшей больницей РЖД. Там также запланировано строительство новых ЖК.