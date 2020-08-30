Минниханов и Хуснуллин побывали в казанском экстрим-парке

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетили открывшийся сегодня экстрим-парк «Урам». Они посмотрели как молодые спортсмены осваивают новое пространство.

Направляясь на мероприятия чиновники не смогли проехать мимо, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что открывшийся сегодня экстрим-парк возводили на берегу Казанки. Большая часть работ пришлась на период самоизоляции. «Урам» позволит спортсменам, увлекающимся экстремальными видами спорта, готовиться в достойных условиях.