Минниханов и Хуснуллин побывали в казанском экстрим-парке
Президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетили открывшийся сегодня экстрим-парк «Урам». Они посмотрели как молодые спортсмены осваивают новое пространство.
Направляясь на мероприятия чиновники не смогли проехать мимо, передает пресс-служба президента РТ.
Напомним, что открывшийся сегодня экстрим-парк возводили на берегу Казанки. Большая часть работ пришлась на период самоизоляции. «Урам» позволит спортсменам, увлекающимся экстремальными видами спорта, готовиться в достойных условиях.ОбществоВластьИнфраструктураСпорт Татарстан
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