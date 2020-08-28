МЧС Татарстана предупредило о грозе, граде и ветре до 24 м/с

МЧС Татарстана предупредило жителей республики о неблагоприятных погодных условиях сегодня и завтра.

Так, по данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 15.00 28 августа до 20.00 29 августа на территории Татарстана и Казани при прохождении активных атмосферных фронтов местами возможны грозы, шквалистые усиления ветра до 19—24 м/с, сильные дожди и ливни, локально град.