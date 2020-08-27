Ак Барс Банк запустил для бизнеса новые сервисы для ведения внешнеэкономической деятельности

Банк внедрил в интернет-банк Ак Барс Бизнес Драйв специальные сервисные решения, которые помогут предпринимателям эффективно вести внешнеэкономическую деятельность.



Сервис — валютный календарь — поможет клиентам соблюдать все сроки и требования валютного контроля, оперативно оформить документы без ошибок. Событие календаря формируется автоматически на основании представленных клиентами документов валютного контроля и говорит о необходимости совершить определенные действия: например, переоформить контракт в связи с истечением даты завершения обязательств, предоставить распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного счета или переоформить срок поступления денежных средств по отгруженному товару.



Каждое событие отображается со своей крайней датой и ссылкой на документ, который необходимо заполнить. При переходе по ссылке клиенту предоставляются максимально заполненные банком документы и подсказки.



«Ведение внешнеэкономической деятельности связано с необходимостью соблюдения множества видов сроков, уследить за которыми в ручном режиме крайне сложно. В случае их нарушения клиентам грозят штрафы. Новый сервис автоматизирует отслеживание и контроль даты наступления события. Мы добавили в календарь подсказки, чтобы помочь нашим клиентам правильно оформить документы», — прокомментировал начальник управления транзакционного бизнеса Ак Барс Банка Ильдар Абдуллин.



Пользователям системы Ак Барс Бизнес Драйв также доступен сервис для создания инвойса онлайн. Удобный интерфейс позволяет создавать счета в любой иностранной валюте в несколько кликов. Полезная функция — в счета можно добавлять логотип компании, подпись, печать и отправлять их контрагенту прямо из системы, инициировать повторное выставление инвойса, рассчитать сумму налога, сохранить, распечатать или отправить инвойс на email.



Простой и удобный интерфейс системы Ак Барс Бизнес Драйв позволяет вести досье по валютным контрактам. Вся информация по сделке доступна в одном месте: в карточке сделки можно ознакомиться со всеми платежами по контракту, документами валютного контроля, скачать оригиналы, сформировать предзаполненный данными из контракта новый документ. Это позволит экономить время, обеспечить быстрый доступ к необходимой информации и качественно управлять контрактами.



Сервисы предоставляются бесплатно при подключении системы дистанционного банковского обслуживания Ак Барс Бизнес Драйв.



«Интерес к внешнеэкономической деятельности среди компаний только растет. Мы продолжим развитие цифровых сервисов, которые упростят и повысят эффективность ведения бизнеса», — отметил Ильдар Абдуллин.

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