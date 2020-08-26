В Казани пройдет презентация спортивных школ

В Казани пройдет презентация республиканских спортивных школ. На площадке перед зданием Минспорта РТ два дня будут представлены 11 спортшкол.

Мероприятие назначено на 27 и 28 августа с 12:00 до 15:00, сообщает пресс-служба министерства.

В первый день, 27 августа будут представлены спортшколы по фехтованию, бадминтону, шахматам, шашкам, лыжным гонкам, сноуборду и регби:

— ГАУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» — фехтование;

— ГБУ «Республиканская спортивная школа по бадминтону Ф.Г. Валеева» — бадминтон;

— ГАУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го имени Р.Г.Нежметдинова» — шашки, шахматы, го;

— ГБУ «Республиканская спортивная школа по зимним видам спорта «Барс» — лыжные гонки, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл;

— ГБУ «Республиканская спортивная школа по регби» — регби.

Участники презентации и жители города смогут попробовать себя в регби, поиграть в бадминтон и получить мастер-класс по фехтованию от заслуженного мастера спорта СССР Наили Гилязовой.

28 августа с 12:00 до 15:00 пройдет презентация отделений фигурного катания, хоккея на траве:

— ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках и шорт-треку» — фигурное катание на коньках;

— ГАУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва ˮДинамоˮ» — хоккей на траве, футбол, тяжелая атлетика;

— ГБУ «Республиканская спортивная школа по конному спорту» — конный спорт;

— ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе» — пулевая и стендовая стрельба;

— ГБУ «Республиканская спортивно-адаптивная школа» — спорт слепых, спорт глухих, спорт с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт сиц с интеллектуальными нарушениями.

— ГАУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва ˮБатырˮ» — дзюдо и самбо.

Напомним, что татарстанские спортшколы смогли восстановить работу только в начале августа.