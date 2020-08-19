Минэкологии Татарстана планирует найти желающих спасти редкие виды кошек

Минэкологии Татарстана надеется найти компании, которые подключатся к работе по сохранению редких видов животных. Об этом заявил министр экологии Татарстана Александр Шадриков.

Поиск заинтересованных лиц пройдет на форуме «100% Татарстан» с 30 августа по 10 сентября.

«Хотим услышать самые лучшие мировые практики. Будем говорить о проектах в государственно-частном партнерстве. Один из примеров — центр изучения редких видов кошек «Ак Барс», — цитирует Шадрикова «Татар-информ».

Ранее руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что работа по созданию в Татарстане питомника для снежных барсов не приостановлена.

