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Минэкологии Татарстана планирует найти желающих спасти редкие виды кошек

18:47, 19.08.2020
Минэкологии Татарстана планирует найти желающих спасти редкие виды кошек
Фото: pixabay.com

Минэкологии Татарстана надеется найти компании, которые подключатся к работе по сохранению редких видов животных. Об этом заявил министр экологии Татарстана Александр Шадриков.

Поиск заинтересованных лиц пройдет на форуме «100% Татарстан» с 30 августа по 10 сентября.

«Хотим услышать самые лучшие мировые практики. Будем говорить о проектах в государственно-частном партнерстве. Один из примеров — центр изучения редких видов кошек «Ак Барс», — цитирует Шадрикова «Татар-информ».

Ранее руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что работа по созданию в Татарстане питомника для снежных барсов не приостановлена.

Общество Татарстан
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