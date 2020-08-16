В Нижнекамске возобновят маршрут в Нижнюю Уратьму

В Нижнекамском районе возобновит работу пригородный автобусный маршрут №114 Нижнекамск — Нижняя Уратьма со вторника, 18 августа.

Автобус будет отправляться с автовокзала каждый вторник и четверг в 6.20 и 15.30, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



С субботы в Казани изменили схему автобусного маршрута №62 «Осиново — Магазин IKEA». Теперь он проходит через два новых остановочных пункта.

