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В Нижнекамске возобновят маршрут в Нижнюю Уратьму

09:24, 16.08.2020
В Нижнекамске возобновят маршрут в Нижнюю Уратьму
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Нижнекамском районе возобновит работу пригородный автобусный маршрут №114 Нижнекамск — Нижняя Уратьма со вторника, 18 августа.

Автобус будет отправляться с автовокзала каждый вторник и четверг в 6.20 и 15.30, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

С субботы в Казани изменили схему автобусного маршрута №62 «Осиново — Магазин IKEA». Теперь он проходит через два новых остановочных пункта.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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