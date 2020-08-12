Гендиректор «Рубина» Сайманов: «Слуцкого уже пригласили на заседание КДК, а на наши запросы никто не отвечает»

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о ходе событий после вчерашнего матча с «Локомотивом» 1 тура РПЛ. По его словам, судейский комитет никак не реагирует на запросы казанцев с просьбой прояснить эпизод.

— Нужно строить правильную систему [работы арбитров и объяснения своих решений], у нас все неправильно сейчас. Критиковать судейство мы не можем, но система не работает — давайте объяснять, — призвал Сайманов.

Также фукционер рассказал, какие последствия имеет казанский клуб и наставник команды после вчерашнего эмоционального поведения и критики в сторону арбитров матча Сергея Иванова.

Иванов вынудил Слуцкого высказаться эмоционально, был разговор на повышенных тонах в подтрибунке.

На наши просьбы объяснить судейские моменты — ни ответа, ни привета. Ответа нет. Зато с утра в клуб пришло приглашение Слуцкого на заседание КДК на 13-е число», — приводит слова Рустемп Сайманов «Чемпионат».